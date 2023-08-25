Intip Fasilitas Rusun PNS di IKN, Ada Tempat Ngopi, Supermarket hingga Gym

JAKARTA - Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) segera pindah kantor ke Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur. Hal ini dilakukan untuk menyelenggarakan fungsi administrasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Oleh karena itu, pemerintah segera membangun hunian dinas khusus untuk para PNS yang akan bertugas di ibu kota baru tersebut.

Direktur Jendral Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengatakan, saat ini pihaknya akan membangun sebanyak 47 rusun dan 37 rumah tapak jabatan menteri.

"Perlu saya jelaskan untuk perumahan di IKN, kami dapat penugasan untuk pembangunan 47 tower hunian ASN, TNI, Polri itu dengan alokasi anggaran Rp9,4 triliun," ujar Iwan dalam konferensi pers Hapernas 2023, Jumat (25/8/2023).

Apartemen tersebut ditargetkan bakal mulai dibangun pada pertengahan September mendatang. Kemudian ditargetkan rampung paling tidak 12 tower terlebih dahulu pada bulan Juli 2024 mendatang dengan kondisi yang sudah fully furnished.

Pada kesempatan tersebut, Iwan juga menggambarkan rusun yang nantinya akan ditempati oleh para PNS. Setiap satu tower terdiri dari 12 lantai yang akan di isi oleh hunian dan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas sosial.

"Rusun ASN terdiri dari 12 lantai, 2 lantai Fasos (fasilitas sosial) dan fasum (fasilitas umum), nanti akan ada juga untuk tempat ngopi, coworking space, barber shop, supermarket, gym. Kemudian ada 10 latai untuk residensial," kata Iwan.