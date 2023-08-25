Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Rumah Tapak Menteri di IKN Siap Dihuni pada 2024

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |15:50 WIB
Rumah Tapak Menteri di IKN Siap Dihuni pada 2024
Rumah Tapak untuk Menteri di IKN Nusantara Rampung 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa rumah tapak jabatan menteri (RTJM) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, sudah dapat dihuni dan dimanfaatkan pada pertengahan 2024.

"InsyaAllah di pertengahan tahun depan seluruhnya sudah bisa dimanfaatkan," ujar Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto dikutip Antara, Jumat (25/8/2023).

Iwan menambahkan bahwa pembangunan rumah jabatan tersebut sudah berlangsung sejak akhir tahun lalu dan hingga Agustus 2023, progres pembangunan fisik 36 unit RTJM di IKN telah mencapai 22,86%.

Rumah jabatan menteri dibangun Direktorat Jenderal Perumahan setinggi dua lantai.

Pada lantai pertama terdiri dari teras, ruang kerja, ruang tunggu dan area kedinasan, ruang tamu, dan kamar tidur tamu. Sedangkan, di lantai kedua merupakan area pribadi yang terdiri dari ruang keluarga, kamar tidur utama, dan kamar tidur anak.

