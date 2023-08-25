Momen Menteri ATR Antar Sertifikat Tanah Milik Gen Z, Ada yang Luasnya 1 Hektare

Menteri ATR Hadi Tjahjanto bagikan sertifikat tanah milik Gen Z. (Foto: MPI)

JAMBI - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto membagikan sertifikat tanah gratis kepada masyarakat di Desa Baru, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Di antara penerima sertifikat tersebut, ada beberapa orang yang usianya masuk dalam kategori generasi z atau gen z.

Salah satunya yakni Nurhafifah. Nurhafifah lahir pada tahun 2000 atau saat ini berusia 23 tahun.

Nurhafifah memiliki tanah seluas 3.650 meter persegi.

Dia menuturkan bahwa tanah tersebut saat ini sedang ditanami pohon durian dan sudah beberapa kali panen.

Dia tidak menyangka jika sertifikat tanahnya diantar langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto.