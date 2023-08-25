Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Momen Menteri ATR Antar Sertifikat Tanah Milik Gen Z, Ada yang Luasnya 1 Hektare

Ikhsan Permana , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |16:32 WIB
Momen Menteri ATR Antar Sertifikat Tanah Milik Gen Z, Ada yang Luasnya 1 Hektare
Menteri ATR Hadi Tjahjanto bagikan sertifikat tanah milik Gen Z. (Foto: MPI)
JAMBI - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto membagikan sertifikat tanah gratis kepada masyarakat di Desa Baru, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Di antara penerima sertifikat tersebut, ada beberapa orang yang usianya masuk dalam kategori generasi z atau gen z.

 BACA JUGA:

Salah satunya yakni Nurhafifah. Nurhafifah lahir pada tahun 2000 atau saat ini berusia 23 tahun.

Nurhafifah memiliki tanah seluas 3.650 meter persegi.

 BACA JUGA:

Dia menuturkan bahwa tanah tersebut saat ini sedang ditanami pohon durian dan sudah beberapa kali panen.

Dia tidak menyangka jika sertifikat tanahnya diantar langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto.

Halaman:
1 2
