HOME FINANCE PROPERTY

PUPR Ajak Pengusaha Properti Bangun Hunian di IKN

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |16:36 WIB
PUPR Ajak Pengusaha Properti Bangun Hunian di IKN
PUPR ajak pengusaha bangun hunian di IKN Nusantara (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian PUPR mengajak pengusaha properti membangun hunian di IKN Nusantara. Direktur Jendral Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan saat ini kebutuhan rumah bagi para PNS yang akan tinggal di IKN masih kurang.

Iwan mengungkapkan pada tahap awal, diperkirakan sebanyak 16 ribu PNS dari akan pindah ke IKN. Sedangkan hunian yang tersedia pada tahap awal hanya berjumlah 8.000 unit alias baru setengahnya dari jumlah PNS yang akan pindah.

"Nah ini masih ada potensi investasi di bidang perumahan di IKN, jadi kalau mengacu pada Perpres 63 tahun 2023, ASN yang akan dipindahkan kurang lebih 16.000. Jadi kalau yang saya bangun tadi memang rumah dinas itu ada sekitar 8.000 unit rusun," ujar Iwan dalam konferensi pers Hapernas 2023, Jumat (25/8/2023).

Oleh karena itu menurtnya masih tersedia peluang investasi di sektor perumahan di IKN untuk menutup kebutuhan rumah bagi para penyelenggara negara tersebut. Iwan menyebut saat ini pihaknya tengah membuka pembiayaan perumahan untuk memperkecil kekurangan tersebut lewat skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha).

"Minimal 8.000 unit rumah yang harus diinvestasikan. Kalau biayanya saya belum menghitung. Tapi kurang lebih 8.000 unit ini yang kita kejar dengan skema KPBU," sambungnya.

Menurut Iwan pasokan 8.000 unit perumahan tersebut menurutnya mampu mengakomodir kebutuhan hunian para ASN yang pindah di tahap awal. Tapi dengan catatan kepemilikan rumah itu sementara bersifat sharing.

Halaman:
1 2
