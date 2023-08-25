Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Cara Presiden Jokowi Permudah Milenial Beli Rumah

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |18:38 WIB
Cara Presiden Jokowi Permudah Milenial Beli Rumah
Ilustrasi Rumah Bagi Milenial. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tingginya angka permintaan hunian pada milenial Indonesia diyakini akan terus bertumbuh ke depannya. Berdasarkan data dari Indonesia Property Market,  terjadi peningkatan permintaan hunian secara kuartal sebesar 12,4% pada tahun 2022.

Adanya peningkatan tersebut dapat dipengaruhi dari mulai bangkitnya perekonomian Indonesia pasca pandemik. Melihat potensi market yang diproyeksikan tumbuh, pun perlu dibarengi dengan penyediaan hunian yang merata untuk meminimalisir adanya backlog.

Dalam mewujudkan perannya sebagai BUMN pengembang hunian masyarakat, Perumnas terus gencar berinovasi dalam menyediakan hunian yang tidak hanya berkualitas, namun juga terjangkau.

Adanya pemahaman akan kebutuhan pasar yang dipadupadankan dengan kolaborasi beberapa institusi, mendorong Perumnas meluncurkan sekarang Gampang Punya Rumah. Hal diluncurkan bersamaan dengan perayaan Hari Perumahan Nasional (Harpernas) 2023 dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat akan manfaat kepemilikan hunian Perumnas yang saat ini semakin mudah dan terjangkau.

“Kami memahami akan tingginya minat milenial untuk punya rumah saat ini, maka dari itu dengan adanya momen Hari Perumahan Nasional, kami tawarkan inovasi dan ragam program yang bertujuan memberikan kemudahan kepemilikan hunian untuk masyarakat,” ujar Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/8/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/470/3170474/rumah_subsidi-vtS0_large.jpg
KUR Rumah Subsidi Dimulai Oktober 2025, Anggarkan Rp130 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/470/3164648/rumah-DPVF_large.jpg
Skema Subsidi Rumah Akan Diubah dari Cicilan Jadi Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/470/3160948/rumah-VwMC_large.jpg
Rumah Subsidi 36 Meter Persegi Bakal Dijual di Bawah Rp60 Juta, Begini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/470/3160005/rumah_subsidi-m9Ag_large.jpg
100 Rumah Subsidi Ditargetkan untuk Pegawai ITB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/470/3158414/rumah-esmc_large.jpg
5.000 Rumah Subsidi Ditargetkan untuk Guru Ngaji hingga Dai, Skema KPR Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/470/3154865/ide_rumah_subsidi-oxJY_large.jpg
3 Fakta Rumah Subsidi Minimalis Ukuran 18 Meter Batal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement