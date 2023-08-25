Cara Presiden Jokowi Permudah Milenial Beli Rumah

JAKARTA - Tingginya angka permintaan hunian pada milenial Indonesia diyakini akan terus bertumbuh ke depannya. Berdasarkan data dari Indonesia Property Market, terjadi peningkatan permintaan hunian secara kuartal sebesar 12,4% pada tahun 2022.

Adanya peningkatan tersebut dapat dipengaruhi dari mulai bangkitnya perekonomian Indonesia pasca pandemik. Melihat potensi market yang diproyeksikan tumbuh, pun perlu dibarengi dengan penyediaan hunian yang merata untuk meminimalisir adanya backlog.

Dalam mewujudkan perannya sebagai BUMN pengembang hunian masyarakat, Perumnas terus gencar berinovasi dalam menyediakan hunian yang tidak hanya berkualitas, namun juga terjangkau.

Adanya pemahaman akan kebutuhan pasar yang dipadupadankan dengan kolaborasi beberapa institusi, mendorong Perumnas meluncurkan sekarang Gampang Punya Rumah. Hal diluncurkan bersamaan dengan perayaan Hari Perumahan Nasional (Harpernas) 2023 dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat akan manfaat kepemilikan hunian Perumnas yang saat ini semakin mudah dan terjangkau.

“Kami memahami akan tingginya minat milenial untuk punya rumah saat ini, maka dari itu dengan adanya momen Hari Perumahan Nasional, kami tawarkan inovasi dan ragam program yang bertujuan memberikan kemudahan kepemilikan hunian untuk masyarakat,” ujar Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/8/2023).