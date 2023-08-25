MNC Life Ajak Masyarakat Punya Tabungan Asuransi, Ini Manfaatnya

JAKARTA - PT MNC Life Assurance (MNC Life) bekerja sama dengan Rumah Sakit Khusus Bedah (RSKB) Columbia Asia Pulo Mas menyelenggarakan seminar pentingnya mempunyai tabungan proteksi financial sekaligus memberikan konsultasi kesehatan gratis bagi para karyawan RCTI+ dalam rangka ulang tahun ke-4.

Regional Sales Head PT MNC Life Assurance Reza Fahbian mengatakan, masyarakat ataupun karyawan RCTI+ sangat penting untuk membangun financial sejak dini. Hal ini bertujuan untuk melindungi ketika masyarakat berada dalam kondisi sakit.

MNC Life mempunyai produk Pro Pasti yang tidak hanya untuk menabung saja, melainkan juga terdapat tabungan proteksi.

"Sementara di MNC Life kami memiliki produk Pro Pasti yang memiliki fitur di tengah tengah nasabah menabung juga ada proteksinya yang bisa melindungi masyarakat Indonesia," katanya di MNC Studios, Kebon Jeruk, Kamis (24/8).

Reza berharap dengan adanya seminar proteksi financial dan juga kesehatan maka karyawan RCTI+ punya perencanaan keuangan yang baik untuk masa depan dan juga kesehatan.

"Untuk para karyawan minimal setiap karyawan MNC Group memiliki proteksi untuk perencanaan keuangan di masa yang datang dan selanjutnya harapan kami di sesi berikutnya kami dapat mengedukasi pentingnya asuransi bagi seluruh masyarakat Indonesia," katanya.

BACA JUGA: Perindo dan MNC Life Serahkan Santunan KTA Berasuransi ke Warga Cengkareng

Sementara itu, Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSKB Columbia Asia Pulomas, dr. Juliyanti, Sp.PD mengatakan bahwa pihaknya kali ini memberikan seminar fokus tentang penyakit GERD (Gastroesophageal reflux disease) atau asam lambung yang rentan menjangkit generasi muda.

Pasalnya, saat ini anak muda di Indonesia gemar dalam menikmati makanan cepat saji dan makanan yang menimbulkan asam lambung naik seperti makanan pedas.