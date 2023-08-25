Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

MNC Life Ajak Masyarakat Punya Tabungan Asuransi, Ini Manfaatnya

Heri Purnomo , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |06:49 WIB
MNC Life Ajak Masyarakat Punya Tabungan Asuransi, Ini Manfaatnya
MNC Life Gelar Seminar Pentingnya Punya Tabungan Proteksi
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Life Assurance (MNC Life) bekerja sama dengan Rumah Sakit Khusus Bedah (RSKB) Columbia Asia Pulo Mas menyelenggarakan seminar pentingnya mempunyai tabungan proteksi financial sekaligus memberikan konsultasi kesehatan gratis bagi para karyawan RCTI+ dalam rangka ulang tahun ke-4.

Regional Sales Head PT MNC Life Assurance Reza Fahbian mengatakan, masyarakat ataupun karyawan RCTI+ sangat penting untuk membangun financial sejak dini. Hal ini bertujuan untuk melindungi ketika masyarakat berada dalam kondisi sakit.

MNC Life mempunyai produk Pro Pasti yang tidak hanya untuk menabung saja, melainkan juga terdapat tabungan proteksi.

"Sementara di MNC Life kami memiliki produk Pro Pasti yang memiliki fitur di tengah tengah nasabah menabung juga ada proteksinya yang bisa melindungi masyarakat Indonesia," katanya di MNC Studios, Kebon Jeruk, Kamis (24/8).

Reza berharap dengan adanya seminar proteksi financial dan juga kesehatan maka karyawan RCTI+ punya perencanaan keuangan yang baik untuk masa depan dan juga kesehatan.

"Untuk para karyawan minimal setiap karyawan MNC Group memiliki proteksi untuk perencanaan keuangan di masa yang datang dan selanjutnya harapan kami di sesi berikutnya kami dapat mengedukasi pentingnya asuransi bagi seluruh masyarakat Indonesia," katanya.

Sementara itu, Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSKB Columbia Asia Pulomas, dr. Juliyanti, Sp.PD mengatakan bahwa pihaknya kali ini memberikan seminar fokus tentang penyakit GERD (Gastroesophageal reflux disease) atau asam lambung yang rentan menjangkit generasi muda.

Pasalnya, saat ini anak muda di Indonesia gemar dalam menikmati makanan cepat saji dan makanan yang menimbulkan asam lambung naik seperti makanan pedas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188529/mnc_life-eh3T_large.jpg
MNC Life Tegaskan Komitmen Tata Kelola dan Kepatuhan Regulasi OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184812/mnc_life-uzf0_large.jpg
Sambut Ulang Tahun ke-15, MNC Life Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk Karyawan Park Hyatt Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/622/3185797/mnc_life-1Asi_large.jpg
Wujudkan Festival Aman dan Nyaman, MNC Life Lindungi Ribuan Penonton HelloFello City 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/622/3184089/aftech-3OKE_large.jpg
Wujudkan Fintech Enabler Pertumbuhan Ekonomi-Inklusi Keuangan, MNC Life Dukung Penuh Aftech di BFN 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/622/3181474/mnc_life-2tZ8_large.jpg
MNC Life Gelar Kelas Literasi Keuangan untuk Mahasiswa MNC University Fakultas Ekonomi dan Manajemen Kelas Eksekutif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180425/mnc_group-GubV_large.jpg
Kolaborasi Dunia Pendidikan dan Industri, Binus Apresiasi Sharing MNC Insurance Business Group
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement