HOME FINANCE SMART MONEY

Simak Tips MotionTrade: Kapan Waktu Tepat untuk Jual Reksa Dana?

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |10:32 WIB
Simak Tips MotionTrade: Kapan Waktu Tepat untuk Jual Reksa Dana?
Tips MotionTrade soal reksa dana. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Dalam investasi reksa dana, ada istilah redemption yang berarti penjualan kembali atau pencairan sejumlah unit penyertaan reksa dana yang telah dibeli sebelumnya. Investor tentunya akan melakukan redemption atas investasi reksa dana yang dimilikinya. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan redemption reksa dana? Berikut rangkuman dan tips dari MotionTrade:

1. Mencapai Tujuan Investasi

Ketika mulai investasi, tentunya Anda mempunyai tujuan investasi, misalnya untuk dana pendidikan anak, dana pensiun, atau membeli aset. Apabila telah mencapai target finansial, Anda dapat menjual portofolio reksa dana untuk kebutuhan tersebut.

2. Ketika Membutuhkan Dana Darurat

Pengeluaran tidak terduga bisa saja muncul ketika ada kebutuhan mendesak. Jika memiliki cadangan uang tunai yang memadai, mungkin Anda tidak perlu mencairkan dana dari investasi reksa dana. Namun, jika Anda kehabisan uang tunai, Anda dapat menarik dana dari investasi reksa dana tersebut.

3. Rebalancing Portofolio

Rebalancing portofolio biasanya dilakukan setiap enam bulan atau setahun sekali untuk menyesuaikan komposisi portofolio dengan kondisi market. Salah satu caranya adalah dengan menjual produk reksa dana pasar uang atau pendapatan tetap, misalnya, lalu ditempatkan di saham saat pasar saham sedang bullish.

