HOME FINANCE SMART MONEY

12 Aplikasi Pinjol Bunga Rendah yang Sudah Terdaftar di OJK

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |19:09 WIB
12 Aplikasi Pinjol Bunga Rendah yang Sudah Terdaftar di OJK
Ilustrasi (Foto:Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Ada 12 aplikasi pinjol bunga rendah yang sudah terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Pasalnya, beberapa aplikasi pinjaman online ini ada yang belum terdaftar pada OJK.

Berikut 12 aplikasi pinjol bunga rendah yang sudah terdaftar di OJK dilansir dari berbagai sumber:

1. Kredit Pintar

Kredit Pintar merupakan pinjaman online terdaftar serta diawasi oleh OJK. Bunga pinjaman yang dikenakan cukup rendah, yaitu mulai dari 0,83% per bulan. Jumlah pinjaman yang dapat diambil mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 10 juta, dengan jangka waktu pengembalian selama 6-12 bulan.

2. Akulaku

Akulaku salah satu aplikasi terdaftar di OJK. Bunga pinjaman yang dikenakan mulai dari 0,88% per bulan. Jumlah pinjaman yang dapat diambil mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 10 juta, dengan jangka waktu pengembalian selama 6-12 bulan.

