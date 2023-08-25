Advertisement
SMART MONEY

Pertamina Buka Lowongan Kerja Terbaru 2023, Ini Syaratnya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |11:29 WIB
Pertamina Buka Lowongan Kerja Terbaru 2023, Ini Syaratnya
Lowongan kerja Pertamina (Foto: Freepik)
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) sedang membuka lowongan kerja. Salah satu perusahaan BUMN yang merupakan penyumbang dividen terbesar di Indonesia ini membuka lowongan kerja di beberapa divisi.

Dilansir dari website resmi https://recruitment.pertamina.com/job, setiap divisi memiliki kualifikasi yang berbeda-beda dan harus disesuaikan oleh kemampuan yang dimiliki para pencari kerja.

Berikut ini beberapa lowongan pekerjaan yang sedang dibuka oleh pertamina, beserta kualifikasi dari pekerjaan tersebut yang dirangkum Okezone, Jumat (25/8/2023).

1. Ast Manager Cust Prosp & Telemarketing

Persyaratan:

- S1 atau Setara, Jurusan: Statistika / Matematika / Ekonomi / Manajemen / Psikologi

- Minimal pengalaman 5 tahun di bidang Market Research/ Market Insight/ Customer Insight baik di Multinational Market Research Agency maupun Industry (lebih diutamakan FMCG)

- Pernah di posisi Data Analyst dan Research

Softskill:

1. Analisa data (baik basic statistic maupun advanced statistic)

2. Logical Thinking

3. Fast Response

4. Critical

5. Mampu berkolaborasi dengan fungsi lain

- Cepat beradaptasi

- Menguasai metodologi penelitian dengan baik

- Mampu menguasai end to end research process

- Memahami teknik sampling

- Mampu mengoperasikan software pengelohan data seperti SPSS/ Minitab/ R Project

