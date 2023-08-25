Pertamina Hulu Indonesia Buka Lowongan Kerja 2023, Ini Cara Daftarnya

JAKARTA - PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) membuka lowongan kerja dalam program Experienced Hire Pertamina Group 2023.

Dilansir dari akun Instagram resmi milik @phi.pertamina dijelaskan terkait sistem pendaftaran lowongan tersebut.

“Rekrutmen Experienced Hire Pertamina Group Tahun 2023 telah dibuka! Gapai impianmu menjadi Pahlawan Energi untuk Negeri. Segera daftarkan dirimu di: https://recruitment.pertamina.com. Tetap berhati-hati akan berbagai modus penipuan rekrutmen Pertamina Group," mengutip caption dalam unggahan, Jumat (25/8/2023).

Diberitahukan juga informasi mengenai periode registrasi dimulai pada 25-29 Agustus 2023.

Dalam unggahan, juga diberitahukan agar pelamar selalu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan Pertamina Group.

Berikut juga hal-hal yang perlu diperhatikan pelamar.