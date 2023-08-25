Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Pertamina Hulu Indonesia Buka Lowongan Kerja 2023, Ini Cara Daftarnya

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |13:57 WIB
Pertamina Hulu Indonesia Buka Lowongan Kerja 2023, Ini Cara Daftarnya
Pertamina Hulu Indonesia buka lowongan kerja 2023. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) membuka lowongan kerja dalam program Experienced Hire Pertamina Group 2023.

Dilansir dari akun Instagram resmi milik @phi.pertamina dijelaskan terkait sistem pendaftaran lowongan tersebut.

 BACA JUGA:

“Rekrutmen Experienced Hire Pertamina Group Tahun 2023 telah dibuka! Gapai impianmu menjadi Pahlawan Energi untuk Negeri. Segera daftarkan dirimu di: https://recruitment.pertamina.com. Tetap berhati-hati akan berbagai modus penipuan rekrutmen Pertamina Group," mengutip caption dalam unggahan, Jumat (25/8/2023).

Diberitahukan juga informasi mengenai periode registrasi dimulai pada 25-29 Agustus 2023.

 BACA JUGA:

Dalam unggahan, juga diberitahukan agar pelamar selalu waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan Pertamina Group.

Berikut juga hal-hal yang perlu diperhatikan pelamar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188543/bbm_pertamina-P2MW_large.jpg
Pertamina Percepat Distribusi BBM dan LPG di Wilayah Bencana, Kini SPBU Sudah Beroperasi 24 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188467/spbu_pertamina-1Cds_large.jpg
Salurkan BBM ke Aceh Pakai Pertamina Mobile SPBU hingga Canting
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188312/pertamina-2AKn_large.jpg
Ini Cara Pertamina Salurkan Energi ke Aceh Pasca Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188310/pertamina-tLOG_large.jpg
Pertamina Percepat Pemulihan Distribusi BBM dan LPG di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187944/bbm-kvlP_large.jpg
Bahlil dan Dirut Pertamina Tinjau Pemulihan Energi di Aceh, Sumut-Sumbar, Pastikan BBM Tersedia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187431/lpg-ojOV_large.jpg
Pertamina Pasok LPG ke Daerah Terisolir Sibolga dan Pulau Nias Dampak Bencana Sumatera
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement