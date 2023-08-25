Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Cek BI Checking dan SLIK OJK Online

Hafid Fuad , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |15:54 WIB
Cara Cek BI Checking dan SLIK OJK Online
Ilustrasi untuk cek SLIK OJK secara online (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mari mengetahui cara cek BI checking dan SLIK OJK online yang kini bisa dilakukan langsung melalui platform online.

Mungkin masih ada yang lupa bila layanan BI Checking saat ini sudah berganti sebagai SLIK OJK. Tujuannya untuk mengetahui riwayat utang atau skor kredit yang pernah dilakukan selama ini.

Dengan adanya informasi skor kredit, umumnya digunakan untuk proses pengajuan pembiayaan. Mulai dari KPR, kredit kendaraan bermotor, hingga pengajuan pinjaman tunai ke bank dan juga pengajuan kartu kredit.

Berdasarkan situs OJK .go. id, Jumat (25/8/2023) SLIK adalah sistem informasi yang dikelola OJK untuk pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. Manfaat SLIK untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko kredit atau pembiayaan, penilaian kualitas debitur.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188529//mnc_life-eh3T_large.jpg
MNC Life Tegaskan Komitmen Tata Kelola dan Kepatuhan Regulasi OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187795//pinjol-QsLq_large.jpg
Berikut Daftar Lengkap Pinjol Resmi OJK per Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187689//pinjol-dFm2_large.jpg
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/278/3187593//ihsg-cWyd_large.jpeg
OJK Ungkap Kinerja Pasar Modal di DPR: IHSG Tembus ke 8.617
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/622/3186877//erick_thohir-PdF9_large.jpg
OJK soal Erick Thohir Usul Dana Pensiun Atlet dan Pelatih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186167//purbaya-WPgO_large.jpg
Purbaya Nilai Penghapusan SLIK OJK Belum Tentu Bantu Masyarakat Punya Rumah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement