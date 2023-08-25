Cara Cek BI Checking dan SLIK OJK Online

JAKARTA - Mari mengetahui cara cek BI checking dan SLIK OJK online yang kini bisa dilakukan langsung melalui platform online.

Mungkin masih ada yang lupa bila layanan BI Checking saat ini sudah berganti sebagai SLIK OJK. Tujuannya untuk mengetahui riwayat utang atau skor kredit yang pernah dilakukan selama ini.

Dengan adanya informasi skor kredit, umumnya digunakan untuk proses pengajuan pembiayaan. Mulai dari KPR, kredit kendaraan bermotor, hingga pengajuan pinjaman tunai ke bank dan juga pengajuan kartu kredit.

Berdasarkan situs OJK .go. id, Jumat (25/8/2023) SLIK adalah sistem informasi yang dikelola OJK untuk pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. Manfaat SLIK untuk memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko kredit atau pembiayaan, penilaian kualitas debitur.