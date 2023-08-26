Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Menguat berkat Pidato Powell

Hafizhuddin , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |07:14 WIB
Wall Street Menguat berkat Pidato Powell
Wall Street ditutup menguat hari ini (Foto: Shutterstock)
A
A
A

 

JAKARTA - Wall Street ditutup menguat pada Jumat (Sabtu pagi WIB). Bursa saham AS menguat karena investor mencerna komentar Ketua Federal Reserve Jerome Powell bahwa bank sentral AS mungkin perlu menaikkan suku bunga lebih lanjut untuk memastikan inflasi terkendali.

Dilansir dari Antara, Sabtu (26/8/2023), Powell juga mengakui bahwa tekanan harga telah mereda dalam pidato paginya yang sangat dinantikan pada Simposium Kebijakan Ekonomi di Jackson Hole, Wyoming.

Indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 247,48 poin atau 0,73%, menjadi menetap di 34.346,90 poin. Indeks S&P 500 bertambah 29,4 poin atau 0,67%, menjadi berakhir di 4.405,71 poin. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 126,67 poin atau 0,94%, menjadi ditutup di 13,590.65 poin.

Seluruh sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor konsumen, teknologi, dan energi menjadi sektor yang memperoleh keuntungan terbesar.

S&P 500 dan Nasdaq juga berakhir lebih tinggi untuk minggu ini, dengan Nasdaq naik sekitar 2,3% dan mengakhiri penurunan tiga minggu berturut-turut.

Pasar menguat menjelang rilis hasil kuartal kedua Nvidia pada Rabu (23/8). Perusahaan, yang membuat cip yang dirancang untuk tugas-tugas kecerdasan buatan, memberikan perkiraan optimis lainnya dalam laporannya.

Indeks-indeks utama AS, yang mengawali hari dengan kenaikan yang solid, bergantian antara memperpanjang dan mengurangi kenaikan tersebut di sebagian besar sesi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement