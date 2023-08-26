Wall Street Menguat berkat Pidato Powell

JAKARTA - Wall Street ditutup menguat pada Jumat (Sabtu pagi WIB). Bursa saham AS menguat karena investor mencerna komentar Ketua Federal Reserve Jerome Powell bahwa bank sentral AS mungkin perlu menaikkan suku bunga lebih lanjut untuk memastikan inflasi terkendali.

Dilansir dari Antara, Sabtu (26/8/2023), Powell juga mengakui bahwa tekanan harga telah mereda dalam pidato paginya yang sangat dinantikan pada Simposium Kebijakan Ekonomi di Jackson Hole, Wyoming.

BACA JUGA: Wall Street Lesu Jelang Pidato Ketua The Fed Jerome Powell

Indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 247,48 poin atau 0,73%, menjadi menetap di 34.346,90 poin. Indeks S&P 500 bertambah 29,4 poin atau 0,67%, menjadi berakhir di 4.405,71 poin. Indeks Komposit Nasdaq melonjak 126,67 poin atau 0,94%, menjadi ditutup di 13,590.65 poin.

Seluruh sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor konsumen, teknologi, dan energi menjadi sektor yang memperoleh keuntungan terbesar.

S&P 500 dan Nasdaq juga berakhir lebih tinggi untuk minggu ini, dengan Nasdaq naik sekitar 2,3% dan mengakhiri penurunan tiga minggu berturut-turut.

Pasar menguat menjelang rilis hasil kuartal kedua Nvidia pada Rabu (23/8). Perusahaan, yang membuat cip yang dirancang untuk tugas-tugas kecerdasan buatan, memberikan perkiraan optimis lainnya dalam laporannya.

Indeks-indeks utama AS, yang mengawali hari dengan kenaikan yang solid, bergantian antara memperpanjang dan mengurangi kenaikan tersebut di sebagian besar sesi.