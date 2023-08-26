Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Catat 27 Perusahaan Antre IPO hingga Agustus 2023

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |11:51 WIB
BEI Catat 27 Perusahaan Antre IPO hingga Agustus 2023
27 perusahaan antre IPO (Foto: Okezone)
JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 27 perusahaan berada dalam pipeline untuk melakukan pencatatan perdana saham atau initial public offering (IPO). Data tersebut tercatat hingga 25 Agustus 2023.

Sementara pada periode yang sama, telah tercatat 64 perusahaan yang melantai di bursa dengan dana dihimpun mencapai Rp49,2 triliun.

“Sebanyak empat perusahaan memiliki aset berskala kecil atau di bawah Rp50 miliar,” kata Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna kepada wartawan pada Jumat (25/8/2023).

Di samping itu, sebanyak 16 perusahaan masuk dalam kategori aset berskala sedang atau memiliki total nilai aset antara Rp50 miliar hingga Rp250 miliar. Serta, 7 perusahaan memiliki aset berskala besar atau di atas Rp250 miliar.

Dari daftar pipeline perusahaan yang akan IPO, sebanyak 7 perusahaan berasal dari sektor konsumer non siklikal. Kemudian, 4 perusahaan berasal dari sektor bahan baku.

Selanjutnya, sektor siklikal dan teknologi masing-masing terdapat 3 perusahaan. Diikuti masing-masing 2 perusahaan dari sektor energi, kesehatan, industri dan transportasi.

