HOME FINANCE MARKET UPDATE

Cari Tambahan Modal, 24 Perusahaan Antre Rights Issue

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |14:06 WIB
Cari Tambahan Modal, 24 Perusahaan Antre <i>Rights Issue</i>
24 perusahaan antre rights issue (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat terdapat 24 perusahaan berada dalam pipeline untuk melakukan penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan, hingga 25 Agustus 2023 telah terdapat 26 perusahaan tercatat yang telah menerbitkan rights issue dengan total nilai Rp36,9 triliun.

Adapun, rincian perusahaan yang akan melakukan rights issue yakni, sebanyak 8 perusahaan berasal dari sektor konsumer siklikal. Kemudian disusul oleh sektor keuangan yang tercatat sebanyak 5 perusahaan dalam pipeline.

Lalu, dari sektor energi terdapat 4 perusahaan, dan 4 perusahaan lainnya berasal dari sektor konsumer non siklikal, serta dari sektor bahan baku, infrastruktur dan transportasi masing-masing sebanyak 1 perusahaan.

