Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

10 Saham Paling Cuan dan Rugi dalam Sepekan

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |15:15 WIB
10 Saham Paling Cuan dan Rugi dalam Sepekan
10 saham paling cuan dan rugi selama sepekan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Daftar 10 saham paling cuan dan rugi selama sepekan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah tipis 0,06% ke level 6.895 pada perdagangan Jumat (25/8/2023).

Adapun, selama sepekan ini IHSG tercatat menguat 0,52% menjadi 6.895,443 dari sebelumnya 6.859,912 pada penutupan pekan yang lalu.

Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), terdapat 10 saham yang mengalami kenaikan dan pelemahan yang signifikan sepanjang perdagangan pekan ini. berikut daftarnya.

1. PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk (TAMU) dengan kenaikan 83,33% ke level Rp11 dari sebelumnya Rp6.

2. PT Graha Mitra Asia Tbk (RELF) yang menguat 56,82% ke level Rp138 dari sebelumnya Rp88.

3. PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) mengalami kenaikan sebesar 52,46% ke level Rp93 dari sebelumnya Rp61.

4. PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) naik 50,00% ke level Rp33.

5. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) yang juga naik 50,00% ke level Rp96.

6. PT Isra Presisi Indonesia Tbk (ISAP) naik 45,45% ke level Rp16.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185485/ihsg_menguat-ZMmH_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.458 Sambut Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement