10 Saham Paling Cuan dan Rugi dalam Sepekan

10 saham paling cuan dan rugi selama sepekan (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Daftar 10 saham paling cuan dan rugi selama sepekan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah tipis 0,06% ke level 6.895 pada perdagangan Jumat (25/8/2023).

Adapun, selama sepekan ini IHSG tercatat menguat 0,52% menjadi 6.895,443 dari sebelumnya 6.859,912 pada penutupan pekan yang lalu.

Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), terdapat 10 saham yang mengalami kenaikan dan pelemahan yang signifikan sepanjang perdagangan pekan ini. berikut daftarnya.

1. PT Pelayaran Tamarin Samudra Tbk (TAMU) dengan kenaikan 83,33% ke level Rp11 dari sebelumnya Rp6.

2. PT Graha Mitra Asia Tbk (RELF) yang menguat 56,82% ke level Rp138 dari sebelumnya Rp88.

3. PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) mengalami kenaikan sebesar 52,46% ke level Rp93 dari sebelumnya Rp61.

4. PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) naik 50,00% ke level Rp33.

5. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) yang juga naik 50,00% ke level Rp96.

6. PT Isra Presisi Indonesia Tbk (ISAP) naik 45,45% ke level Rp16.