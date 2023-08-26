Pidato Jerome Powell Bawa Dolar AS Menguat

JAKARTA - Pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell bawa dolar AS menguat terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB). Indeks dolar AS menguat setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell memberi isyarat bahwa bank sentral mungkin perlu menaikkan suku bunga lebih lanjut untuk memastikan inflasi terkendali.

Dilansir dari Antara, Sabtu (26/8/2023), indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,09% menjadi 104,0776 setelah pernyataan Powell.

“Meskipun inflasi telah turun dari puncaknya… inflasi masih terlalu tinggi,” kata Powell pada Jumat (25/8/2023) di simposium ekonomi tahunan di Jackson Hole, Wyoming.

“Kami siap untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut jika diperlukan, dan bermaksud untuk mempertahankan kebijakan pada tingkat yang ketat sampai kami yakin bahwa inflasi bergerak turun secara berkelanjutan menuju target kami.”

Para ahli mempunyai interpretasi tersendiri terhadap pidato Powell.

Pada Juni, The Fed untuk sementara menghentikan perjuangannya melawan inflasi karena kekhawatiran atas dampak tekanan perbankan terhadap pemberian pinjaman. Ada kemungkinan bahwa bank sentral akan memilih untuk berhenti sejenak lagi pada September, karena menunggu data tambahan di tengah ketidakpastian.