Uji Coba Dimulai, LRT Jabodebek Siapkan 16 Kereta

Uji coba LRT Jabodebek hari ini untuk masyarakat (Foto: Okezone)

JAKARTA - Uji coba LRT Jabodebek untuk masyarakat umum dimulai hari ini. LRT Jabodebek menyiapkan 16 armada kereta untuk mengangkut masyarakat yang akan melakukan uji coba LRT Jabodebek dengan tarif Rp1.

Uji coba LRT Jabodebek berlangsung pada hari ini hingga esok. Manager Public Relations LRT Jabodebek Kuswardoyo mengatakan bahwa tiap rangkaiannya maksimal mengangkut 400 penumpang.

"Besok untuk tiap rangkaian maksimal 400 pnp dengan total 110 perjalanan," katanya saat dihubungi, Sabtu (26/8/2023).

Meski begitu, Kuswardoyo mengatakan bahwa dalam pelaksanaan uji coba esok har tersebut ditiap rangkaiannya keretanya akan berbeda-beda jumalh penumpang yang diangkut.

"Tentunya akan berbeda beda jumlah penumpangnya setiap rangkaian karena relasi yang dipilih juga berbeda beda," katanya.

Adapun pada saat uji coba operasional, masyarakat yang telah mendapatkan konfirmasi jadwal keikutsertaannya bisa datang sesuai jadwal yang telah ada dengan tetap membawa Kartu Multi Trip atau Kartu Uang Elektronik dari bank BNI, BRI, BTN, Mandiri, BCA dan bank DKI.