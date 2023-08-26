Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jelang Beroperasi, Kantong Parkir LRT Jabodebek Siap Tampung Penumpang

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |18:02 WIB
Jelang Beroperasi, Kantong Parkir LRT Jabodebek Siap Tampung Penumpang
Kantong parkir LRT Jabodebek siap tampung penumpang (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kantong parkir LRT Jabodebek dipastikan siap menampung penumpang. LRT Jabodebek bekerjasama dengan pihak terkait untuk menyiapkan kantong parkir di beberapa stasiun.

Adapun, LRT Jabodebek akan segera beroperasi melayani masyarakat pada 28 Agustus 2023. Manager Public Relations LRT Jabodebek, Kuswardoyo menyampaikan, stasiun LRT Jabodebek tidak terdapat lahan parkir.

Namun LRT Jabodebek bekerjasama dengan berbagai pihak menyediakan kantong parkir di beberapa stasiun, khususnya di stasiun akhir perjalanan seperti Stasiun Dukuh Atas, Stasiun Harjamukti, dan Stasiun Jati Mulya.

“Kami menyiapkan kantong pakir karena melihat kebutuhan masyarakat yang membawa kendaraan dari rumah ke stasiun, dan melanjutkan perjalanannya dengan LRT Jabodebek,” ujar Kuswardoyo, Sabtu (26/8/2023).

Adapun beberapa titik kantong parkir yang disiapkan LRT Jabodebek yakni:

1. Stasiun Dukuh Atas terdapat kantong parkir di gedung Landmark Center

2. Stasiun Rasuna Said terdapat kantong parkir di Rasuna Epicentrum

3. Stasiun Cikoko terdapat kantong parkir di Menara MTH

