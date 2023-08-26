Mengintip Harta Kekayaan Trihatma Kusuma Haliman Bos Agung Podomoro Group

JAKARTA - Mungkin tidak banyak yang tahu berapa harta kekayaan Trihatma Kusuma Haliman bos Agung Podomoro Group. Perusahaan pengembang properti terkemuka ini telah malang melintang di Indonesia sejak lebih dari 50 tahun yang lalu.

Sudah tak terhitung lagi berapa banyak proyek bangunan dan properti lain yang telah didirikan oleh Agung Podomoro Group. Dengan menghadirkan properti terdepan dan berkualitas dengan konsep Living in Style, Trihatma Kusuma Haliman selaku bos perusahaan tersebut berhasil menarik banyak konsumen dan menghasilkan pundi-pundi kekayaan yang fantastis.

Lantas, berapa harta kekayaan Trihatma Kusuma Haliman bos Agung Podomoro Group?

Melansir dari laporan Forbes pada tahun 2014 silam, Trihatma Kusuma Haliman merupakan salah satu bos properti terkaya di Indonesia dengan harta mencapai USD 500 juta atau sekitar Rp. 7,64 triliun jika dikonversikan menggunakan kurs hari ini (Rp. 15.299 per 1 dolar).

