Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Mengintip Harta Kekayaan Trihatma Kusuma Haliman Bos Agung Podomoro Group

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |17:16 WIB
Mengintip Harta Kekayaan Trihatma Kusuma Haliman Bos Agung Podomoro Group
Ilustrasi bos Agung Podomoro Group (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Mungkin tidak banyak yang tahu berapa harta kekayaan Trihatma Kusuma Haliman bos Agung Podomoro Group. Perusahaan pengembang properti terkemuka ini telah malang melintang di Indonesia sejak lebih dari 50 tahun yang lalu.

Sudah tak terhitung lagi berapa banyak proyek bangunan dan properti lain yang telah didirikan oleh Agung Podomoro Group. Dengan menghadirkan properti terdepan dan berkualitas dengan konsep Living in Style, Trihatma Kusuma Haliman selaku bos perusahaan tersebut berhasil menarik banyak konsumen dan menghasilkan pundi-pundi kekayaan yang fantastis.

Lantas, berapa harta kekayaan Trihatma Kusuma Haliman bos Agung Podomoro Group?

Melansir dari laporan Forbes pada tahun 2014 silam, Trihatma Kusuma Haliman merupakan salah satu bos properti terkaya di Indonesia dengan harta mencapai USD 500 juta atau sekitar Rp. 7,64 triliun jika dikonversikan menggunakan kurs hari ini (Rp. 15.299 per 1 dolar).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/612/3161214//tiktok-K9Zp_large.jpg
5 Tips Jadi Konten Kreator Sukses di TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/455/3139269//irwan-SAhQ_large.jpg
6 Bisnis Milik Irwan Mussry, Sosok yang Jadi Saksi Nikah Luna Maya dan Maxime Bouttier
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/455/3139254//hotman_paris-Lup1_large.jpg
4 Bisnis Milik Pengacara Kondang Hotman Paris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/455/3136909//inspirasi_usaha-brhT_large.jpg
10 Ide Usaha di Kampung dengan Modal Kecil dan Dijamin Cuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/622/3133208//rupiah-QwEm_large.jpg
1 Juta View YouTube Dapat Uang Berapa Banyak? Ternyata Segini Nominalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/455/3133025//bisnis_rumahan-KrX1_large.jpg
Kisah Sukses Bisnis Olahan Pisang di Online, Penjualan Naik 200%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement