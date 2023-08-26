Apakah Saldo GoPay akan Hilang Jika Ganti Nomor?

JAKARTA- Pertanyaan apakah saldo GoPay akan hilang jika ganti nomor akan dijawab pada artikel ini.Apalagi bagi pengguna GoPay yang gemar gonta ganti nomor hp terkadang tidak tahu apakah saldonya masih utuh atau hilang.

Mengenai hal tersebut, Gojek telah menjawab pertanyaan apakah saldo GoPay akan hilang jika ganti nomor. Dalam lamannya, Gojek menjelaskan jika saldo GoPay tidak bisa dipindahkan. Sehingga ketika Anda ganti nomor hp maka saldo GoPay yang tersisa kemungkinan tidak hilang namun sudah tidak bisa terpakai.

“Jika nomor handphone baru sudah pernah terdaftar di akun Gojek yang lain dan masih memiliki saldo GoPay, mohon untuk menggunakan saldo GoPay-nya dulu sebelum mengganti nomor, karena saldo GoPay tidak bisa dipindahkan.” tulis Gojek di lamannya.

Jadi kesimpulannya, apakah saldo Gopay akan hilang jika ganti nomor itu tidak benar. Hanya saja tidak bisa dipakai karena harus menggunakan nomor yang sama