HOME FINANCE SMART MONEY

BI Checking Berganti Jadi SLIK OJK, Begini Cara Ceknya

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |11:26 WIB
BI Checking Berganti Jadi SLIK OJK, Begini Cara Ceknya
Cara mengecek SLIK OJK (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - BI Checking atau Sistem Informasi Debitur (SID) sudah tidak berlaku lagi. Kini, sistem BI Checking sudah berganti menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Adapun, SLIK dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebagai informasi, SLIK berisi tentang informasi debitur (iDeb) yang di dalamnya terdapat riwayat kelancaran kredit atau pembiayaan debitur.

Informasi pembiayaan debitur tersebut dapat diakses secara gratis.

“Sobat bisa cek SLIK secara mandiri melalui website idebku.ojk.go.id. Layanan SLIK tidak dipungut biaya, GRATIS!” tulis OJK dalam unggahan di akun Instagram resminya, Sabtu (26/8/2023).

