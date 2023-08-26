Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Inspiratif, Restoran Ini Pekerjakan Anak Berkebutuhan Khusus

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |12:40 WIB
Inspiratif, Restoran Ini Pekerjakan Anak Berkebutuhan Khusus
Viral restoran pekerjakan pelayan berkebutuhan khusus (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial sebuah unggahan video yang memperlihatkan seorang perempuan kebutuhan khusus menjadi pelayanan di sebuah restoran di Surabaya.

Mereka berpenampilan layaknya pelayan lengkap membawa papan kertas untuk mencatat menu tersebut.

Video yang unggah akun Instagram @mamariareview terlihat memesan beberapa menu dan dilayani langsung dengan pelayan kebutuhan khusus.

Restoran yang bernama Onni House berani mempekerjakan orang kebutuhan khusus. Bahkan, restoran ini sudah ke tiga kalinya memperkerjakan anak kebutuhan khusus.

Yang lebih kreatif, anak kebutuhan khusus juga membuat berbagai buket bunga untuk dibagikan ke pengunjung, melansir dari Instagram @mamariareview, Sabtu (26/8/2023).

Hal tersebut pun mendapatkan respon positif dari netizen yang mendukung dan salut terhadap owner restoran Onni House.

“Aku kalo kesana pasti bakal terharu banget sih, salut sama mereka mau belajar dan kerja keras,” ungkap akun @miichelle.livia.

Halaman:
1 2
