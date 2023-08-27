Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Intip Prediksi Wall Street Pekan Depan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |11:03 WIB
Intip Prediksi Wall Street Pekan Depan
Prediksi Wall Street pekan depan. (Foto: Reuters)
JAKARTA - Wall Street pekan depan bakal diisi sentimen investor saham AS yang bersiap menghadapi potensi volatilitas pada bulan September.

Hal itu karena pasar menghadapi laporan data ekonomi utama, pertemuan Federal Reserve, dan kekhawatiran atas kemungkinan penutupan pemerintah selama sebulan dengan kinerja ekuitas yang secara historis tidak terlalu baik.

 BACA JUGA:

Mengutip Reuters, Minggu (27/8/2023) waktu setempat, pada bulan September sejak 1945, indeks S&P 500 telah turun rata-rata 0,7%, kinerja terburuk dalam sebulan, menurut CFRA.

Beberapa minggu terakhir kondisinya tidak menentu. S&P 500, yang naik hampir 15% tahun ini, telah turun lebih dari 4% dari level tertingginya pada 31 Juli karena reaksi investor terhadap pelemahan perekonomian Tiongkok dan lonjakan imbal hasil Treasury yang mengancam membuat ekuitas menjadi kurang menarik.

 BACA JUGA:

Laporan upah non-pertanian (non-farm payrolls) AS akan dirilis pada Jumat depan.

Data ketenagakerjaan yang lebih tinggi dari perkiraan pada bulan Agustus kemungkinan akan menghidupkan kembali kekhawatiran terhadap inflasi, sementara angka yang jauh lebih lemah dapat memicu kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga The Fed mulai merusak perekonomian, kata Janasiewicz.

