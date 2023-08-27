Dirut Blue Bird Punya Impian Ingin Jadi Tentara

JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) PT Direktur Utama (Dirut) PT Blue Bird Tbk, Adrianto Djokosoetono mengungkapkan impian kecilnya yang terjadi jauh berbeda dari pekerjaan saat ini.

Pria yang akrab disapa Andre ini mengaku pernah bercita-cita menjadi tentara atau polisi.

"Dulu berpikir juga mau jadi tentara atau polisi gitu. Tapi waktu itu kan pada saat sudah selesai SMA, saya coba masuk UMPTN dan diterima di ITB jadi saya terusin ke sana," katanya dalam Chief Talk Okezone, Rabu, 23 Agustus 2023.

Dia menjelaskan kalau keberaniannya untuk mengelola perusahaan karena sejak kecil sudah dikenalkan budaya kantor.

"Emang dari kecil hidupnya kan di kantor karena kan perusahaan masih kecil ya. Jadi saya dari SD pulang sekolah jalan kaki tuh ke kantor, dari situ nunggu kakak-kakak saya, pulang ke rumah bareng-bareng ya tapi kan kehidupan saya di kantor," jelasnya.