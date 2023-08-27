RI Manfaatkan Potensi Ekonomi Digital Rp4.000 Triliun pada 2030, Ini Caranya

JAKARTA - Ekonomi digital dalam negeri diperkirakan mencapai Rp3.000 - Rp4.000 triliun pada 2030 mendatang. Potensi ini menjadi instrumen penting untuk merealisasi visi Indonesia emas pada 2045.

Pengamat Digitalisasi, Prabu Revolusi mengatakan potensi ekonomi digital pada 2030 bisa mencapai Rp3.000 - Rp4.000 triliun. Hanya saja, dia khawatir bila sumber daya itu justru tidak dapat dimanfaatkan oleh Indonesia.

"Jangan sampai potensi ekonomi ini tidak bisa dimanfaatkan oleh bangsa sendiri, tapi malah larinya ke luar," ujar Prabu melalui akun Instagramnya, ditulis Sabtu, 26 Agustus 2023.

Untuk memanfaatkan potensi ekonomi digital di Tanah Air, lanjut Prabu, Indonesia harus diarahkan menjadi produsen teknologi yang bisa bersaing di pasar global.

Menurutnya, Indonesia bukan semata sebagai konsumsi digital atau digital user saja, namun harus dipastikan bisa menjadi pemain utama di sektor digital dunia.

"Mesti kita harus pastikan bahwa di era digital nanti kita jadi bangsa pemenang, bangsa yang bisa memastikan manfaat ekonomi digitalnya sebagian besar adalah untuk kita sendiri," katanya.

Tak hanya itu, penting bagi Indonesia memperkuat budaya digital. Bahkan, pemerintah perlu merumuskan regulasi di sektor ini agar dapat mendorong pemanfaatan digital yang lebih masif lagi.