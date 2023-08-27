Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Manfaatkan Potensi Ekonomi Digital Rp4.000 Triliun pada 2030, Ini Caranya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |06:46 WIB
RI Manfaatkan Potensi Ekonomi Digital Rp4.000 Triliun pada 2030, Ini Caranya
Pengamat Digitalisasi sekaligus Direktur Pemberitaan MNC Group, Prabu Revolusi bahas soal ekonomi digital. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ekonomi digital dalam negeri diperkirakan mencapai Rp3.000 - Rp4.000 triliun pada 2030 mendatang. Potensi ini menjadi instrumen penting untuk merealisasi visi Indonesia emas pada 2045.

Pengamat Digitalisasi, Prabu Revolusi mengatakan potensi ekonomi digital pada 2030 bisa mencapai Rp3.000 - Rp4.000 triliun. Hanya saja, dia khawatir bila sumber daya itu justru tidak dapat dimanfaatkan oleh Indonesia.

 BACA JUGA:

"Jangan sampai potensi ekonomi ini tidak bisa dimanfaatkan oleh bangsa sendiri, tapi malah larinya ke luar," ujar Prabu melalui akun Instagramnya, ditulis Sabtu, 26 Agustus 2023.

Untuk memanfaatkan potensi ekonomi digital di Tanah Air, lanjut Prabu, Indonesia harus diarahkan menjadi produsen teknologi yang bisa bersaing di pasar global.

 BACA JUGA:

Menurutnya, Indonesia bukan semata sebagai konsumsi digital atau digital user saja, namun harus dipastikan bisa menjadi pemain utama di sektor digital dunia.

"Mesti kita harus pastikan bahwa di era digital nanti kita jadi bangsa pemenang, bangsa yang bisa memastikan manfaat ekonomi digitalnya sebagian besar adalah untuk kita sendiri," katanya.

Tak hanya itu, penting bagi Indonesia memperkuat budaya digital. Bahkan, pemerintah perlu merumuskan regulasi di sektor ini agar dapat mendorong pemanfaatan digital yang lebih masif lagi.

Halaman:
1 2
