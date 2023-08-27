Kumpulan Link Artikel dan Video Chief Talk Bersama Dirut Blue Bird Adrianto Djokosoetono

JAKARTA - Kumpulan link artikel dan video Chief Talk Okezone bersama Direktur Utama (Dirut) PT - Kumpulan link artikel dan video Chief Talk Okezone bersama Direktur Utama (Dirut) PT Blue Bird Tbk Adrianto Djokosoetono.

Pria yang akrab disapa Andre ini resmi menjabat Dirut Blue Bird pada 22 Juni 2023 lalu.

Dia mengatakan kalau posisi ini bukan suatu yang kecil melainkan begitu besar untuk dikelola.

"Amanah yang sangat besar sih saya pikir ya, karena tadi tempat bernaung puluhan ribu kepala keluarga, sumber pendapatan, kalau kita hitung keluarganya kan udah ratusan ribu tuh ya, belum lagi masyarakat yang bisa dibilang jutaan trip setahun, jasa," katanya dalam Chief Talk Okezone, Rabu, 23 Agustus 2023.

Kini dia pun tengah berusaha untuk menjalankan perusahaan untuk terus melanjutkan visi misi Blue Bird.

"Jadi, satu yang pertama kita menjadi fokus adalah tetep stay through apa value kita kan, menjaga Marwah itu dengan baik. Kita melanjutkan, memperbaiki value kita aman, nyaman, mudah, dan personalize itu landasannya," katanya.