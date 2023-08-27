Antisipasi Krisis Pangan dan Kelaparan, Indonesia Lakukan Hal Ini

JAKARTA - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus menyuarakan urgensi Gerakan Selamatkan Pangan dalam rangka pencegahan kelaparan dan pemborosan pangan melalui tagar Zero Waste to End Hunger.

Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Nita Yulianis menjelaskan bahwa timbulan pemborosan pangan di Indonesia berpotensi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk 61-125 juta orang atau setara 29-47% populasi di Indonesia.

“Dalam upaya mengurangi pemborosan pangan sekaligus meminimalisir kelaparan, NFA melakukan dua pendekatan utama. Pertama, pencegahan melalui penetapan kebijakan dan upaya sosialisasi, promosi dan advokasi. Kemudian lebih lanjut adalah dengan memfasilitasi aksi penyelamatan pangan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan," kata Nita dalam keterangan tertulis, Minggu (27/8/2023).

Disebutkan Nita, Bappanas bersinergi bersama beragam mitra kerja mulai dari asosiasi, pelaku usaha, bank pangan/penggiat, civitas akademika, media, konten creator sampai TP PKK untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perilaku pencegahan boros pangan.