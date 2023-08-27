Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Antisipasi Krisis Pangan dan Kelaparan, Indonesia Lakukan Hal Ini

Ikhsan Permana , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |09:07 WIB
Antisipasi Krisis Pangan dan Kelaparan, Indonesia Lakukan Hal Ini
Cara RI antisipasi krisis pangan. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus menyuarakan urgensi Gerakan Selamatkan Pangan dalam rangka pencegahan kelaparan dan pemborosan pangan melalui tagar Zero Waste to End Hunger.

Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Nita Yulianis menjelaskan bahwa timbulan pemborosan pangan di Indonesia berpotensi dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan untuk 61-125 juta orang atau setara 29-47% populasi di Indonesia.

 BACA JUGA:

“Dalam upaya mengurangi pemborosan pangan sekaligus meminimalisir kelaparan, NFA melakukan dua pendekatan utama. Pertama, pencegahan melalui penetapan kebijakan dan upaya sosialisasi, promosi dan advokasi. Kemudian lebih lanjut adalah dengan memfasilitasi aksi penyelamatan pangan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan," kata Nita dalam keterangan tertulis, Minggu (27/8/2023).

 BACA JUGA:

Disebutkan Nita, Bappanas bersinergi bersama beragam mitra kerja mulai dari asosiasi, pelaku usaha, bank pangan/penggiat, civitas akademika, media, konten creator sampai TP PKK untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perilaku pencegahan boros pangan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/320/3081111/5-fakta-ri-segera-swasembada-pangan-hingga-kekhawatiran-prabowo-akan-terjadinya-perang-VZA1o4Ugi7.jpg
5 Fakta RI Segera Swasembada Pangan hingga Kekhawatiran Prabowo Akan Terjadinya Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/320/3057471/harga-pangan-awal-september-cabai-dan-bawang-kembali-naik-KrQQg8H8OP.jpg
Harga Pangan Awal September, Cabai dan Bawang Kembali Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/320/3049929/ketua-mpr-bamsoet-wanti-wanti-krisis-pangan-ri-jangan-andalkan-impor-M3mbBPksUI.png
Ketua MPR Bamsoet Wanti-Wanti Krisis Pangan, RI Jangan Andalkan Impor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/320/3042235/dirut-bulog-ungkap-penyebab-ri-di-pinggir-jurang-krisis-pangan-gKdm0sSdmb.jpg
Dirut Bulog Ungkap Penyebab RI di Pinggir Jurang Krisis Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/320/3038459/perindo-ungkap-3-jurus-utama-hadapi-ancaman-krisis-pangan-GXQWDFxLZ9.jpg
Perindo Ungkap 3 Jurus Utama Hadapi Ancaman Krisis Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/320/2992391/harga-daging-sapi-tembus-rp150-ribu-per-kg-jelang-lebaran-2024-ZLSoC0qD22.jpg
Harga Daging Sapi Tembus Rp150 Ribu per Kg Jelang Lebaran 2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement