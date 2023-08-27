Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pegadaian Berangkatkan Karyawan Umrah

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |07:46 WIB
Pegadaian Berangkatkan Karyawan Umrah
Pegadaian berangkatkan karyawannya wisata religi. (Foto: Pegadaian)
JAKARTA - Sebagai bentuk rasa syukur perusahaan atas capaian kinerja positif di semester 1 tahun ini, PT Pegadaian memberikan apresiasi kepada 145 karyawan yang memiliki kinerja terbaik berupa reward perjalanan wisata religi.

Pelepasan peserta dipimpin langsung oleh Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan di Pegadaian Tower Jakarta, pada Jumat, 25 Agustus 2023. 

Dalam sambutannya, Damar mengungkapkan penghargaan ini diberikan kepada setiap karyawan yang berhasil mencapai kinerja terbaik pada periode sebelumnya. Pemberian reward ini diharapkan dapat memberi semangat bagi karyawan khususnya dalam memberikan kontribusi terbaiknya bagi performa perusahaan yang lebih baik.

“Apresiasi ini diberikan untuk memacu semangat karyawan agar dapat terus menunjukkan kinerja terbaik demi menjadi top performer yang berdaya saing dan dapat berkontribusi bagi kinerja perusahaan,” jelas Damar dari keterangan resmi yang diterima, Minggu (27/8/2023).

Karyawan yang terpilih di setiap periodenya dinilai berdasarkan usia, lokasi penempatan, serta Key Performance Indicator (KPI) setiap individu di masing-masing unit kerja pada tahun sebelumnya baik bagi karyawan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah. Peserta merupakan karyawan tetap, kontrak maupun outsourcing, dengan minimal masa kerja 3  tahun dan tidak sedang menjalani masa sanksi disiplin.

