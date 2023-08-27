RI Ekspor Gas ke Singapura 274 MMSCFD pada Semester I-2023

JAKARTA - Indonesia ekspor gas bumi ke Singapura. Dalam laporan PT PGN Tbk (PGAS) melalui anak usahanya PT Transportasi Gas Indonesia (PGI), ekspor gas bumi melalui pipa transmisi ke Singapura mencapai 274 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) pada semester I 2023.

Saat ini, TGI memiliki aset ruas pipa transmisi yang termasuk ke dalam objek vital nasional, yaitu pipa Grissik-Duri sepanjang 536 KM dan pipa Grissik – Singapura sepanjang 468 KM.

“Kami terus monitor TGI agar memainkan peran sebaik-baiknya dalam kepastian pengiriman gas yang aman dan andal kepada seluruh pelanggan,” ujar Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Harry Budi Sidharta dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (27/8/2023).

Sampai dengan Juni 2023, total volume pengaliran gas TGI sebesar 558 BBTUD yang terdiri dari volume pipa Grissik – Duri sebesar 284 MMSCFD dan volume pipa Grissik – Singapura sebesar 274 MMSCFD.