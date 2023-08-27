Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Ekspor 1,7 Ton Kepiting Bakau ke Pasar ASEAN

Ikhsan Permana , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |12:01 WIB
RI Ekspor 1,7 Ton Kepiting Bakau ke Pasar ASEAN
RI ekspor kepiting. (Foto: KKP)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melepas ekspor sebanyak 1,7 ton kepiting bakau yang berasal dari Maluku ke pasar ASEAN.

Kepala Balai KIPM Ambon, Hatta Arisandi mengatakan, ekspor tersebut sebagai bagian dari upaya perluasan pasar ekspor untuk komoditas kepiting bakau.

 BACA JUGA:

"Ini tentu upaya kita untuk terus memperluas jangkauan pasar ekspor untuk komoditas kepiting bakau yang berasal dari Maluku ini," ujar Hatta dalam keterangan tertulis, Minggu (27/8/2023).

Hatta menambahkan, komoditas ekspor tersebut sebelumnya telah melalui proses quality assurance yang dilakukan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Ambon. Termasuk pemeriksaan ukuran yang diperbolehkan untuk dilalintaskan.

 BACA JUGA:

"Kita sudah cek dan kepiting bakau yang mau dikirim ini telah memenuhi satandar dan kualitas yang dibutuhkan," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut Hatta juga menyebut jajarannya tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi melainkan keberlanjutan kepiting bakau dengan berpedoman pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2022.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita finance lainnya
