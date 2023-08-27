Daftar Terbaru Harga Emas Antam Hari Ini, dari Termurah hingga Paling Mahal

JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) stabil diikuti juga dengan buyback. Pada perdagangan hari ini, Minggu (27/8/2023), harga emas batangan Antam dibanderol Rp1.065.000 per gram.

Jika masyarakat ingin ingin menjual emas mereka, akan dihargai Rp945.000 per gram. Mengutip dari laman logammulia.com, cetakan emas Antam terkecil, yakni 0,5 gram berada di Rp582.500.

Sedangkan, untuk satuan 5 gram dihargai Rp5.100.000, dan 10 gram Rp10.145.000. Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp50.395.000.

Sementara untuk ukuran emas yang terbesar yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp502.820.000 dan Rp1.005.600.000.

Sekedar informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.