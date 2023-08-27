Pendaftaran Seleksi CPNS 2023 Dibuka 17 September, Hal-Hal Ini Perlu Disiapkan Ya

JAKARTA – Pendaftaran untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023 akan segera dibuka 17 September mendatang.

Jadwal pendaftaran tersebut tidak hanya berlaku untuk seleksi CPNS, tapi juga untuk PPPK 2023.

BACA JUGA:

Plt. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama (BHHK) BKN Nur Hasan mengingatkan kembali kepada masyarakat terutama bagi calon pelamar CASN agar merujuk pada laman resmi pemerintah.

“Pelamar CASN diminta mencermati betul ketentuan pendaftaran yang diumumkan oleh masing-masing instansi mulai 16 September 2023 sebelum melakukan pendaftaran di portal SSCASN BKN,” kata Nur Hasan, Jumat, 25 Agustus 2023.

BACA JUGA:

Sebelum melakukan pendaftaran, berikut tiga hal yang mesti diperhatikan pelamar CASN 2023.