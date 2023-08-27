Band Padi Buka-bukaan Cerita Momen Kolaborasi Manggung dengan Pak Bas

JAKARTA – Cerita band Padi saat berkolaborasi di atas panggung dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

“Yang seru banget ya jamming sama Pak Bas, ya. Terus saya kaget tadi pas lagu yang terakhir itu tambahan tiba-tiba Pak Bas muncul dan tahu lagunya gitu itu istimewa memang Pak Bas,” kata anggota band Padi, Ando.

BACA JUGA:

Pada kesempatan itu, Basuki yang kerap disapa Pak Bas ikut manggung bersama Padi Reborn dan tampil memainkan drum.

Tak hanya itu, anggota-anggota dari Padi juga menyampaikan harapan-harapannya untuk Indonesia.

BACA JUGA:

“Harapannya, Indonesia akan semakin berkembang lagi dari sisi ekonomi, dari sisi pembangunan, dari sisi PDB-nya juga, bisa selalu menjaga harmoni bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga selalu rukun, damai, dan tentram abadi. Pemerataan pembangunan juga di seluruh pelosok Indonesia terutama rakyat kecil. Dan harus selalu mawas diri,” kata mereka.