Bank Muamalat dan BPKH Gelar Jalan Santai

Himayatul Azizah , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |12:49 WIB
Bank Muamalat dan BPKH Gelar Jalan Santai
Bank Muamalat gelar jalan santai. (Foto: Bank Muamalat)
JAKARTA - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan anak perusahaan bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggelar kegiatan jalan santai atau fun walk dalam rangka merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kegiatan yang dilaksanakan di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta ini diikuti oleh jajaran manajemen dan karyawan Bank Muamalat serta BPKH.

Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan mengatakan, fun walk ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mempererat ikatan antara manajemen dan karyawan serta dengan BPKH selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Apalagi bank pertama murni syariah di Indonesia ini sedang dalam tahap persiapan menuju pencatatan saham (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI), dimana soliditas antar karyawan dan dukungan BPKH sangat diperlukan agar aksi korporasi tersebut berjalan lancar.

“Selain merayakan hari kemerdekaan, kegiatan ini kami kemas sebagai bagian dari konsolidasi internal sekaligus kolaborasi yang kuat antara Bank Muamalat dengan BPKH menuju listing di BEI pada akhir tahun ini. Kami ingin seluruh karyawan Bank Muamalat solid dan siap menjadi bagian dari perusahaan yang sahamnya tercatat di BEI,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima, Minggu (27/8/2023).

Fun walk ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran karyawan dalam rangka menerapkan pola hidup sehat. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menyampaikan pesan tentang pentingnya meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang bersih diantaranya dengan mengedepankan mobilitas yang ramah lingkungan seperti berjalan kaki.

