HOME FINANCE HOT ISSUE

Perusahaan yang Pecat 900 Karyawan via Zoom Kini Kena Karma! Bosnya Pusing 7 Keliling

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |18:02 WIB
Perusahaan yang Pecat 900 Karyawan via Zoom Kini Kena Karma! Bosnya Pusing 7 Keliling
Better.com PHK ratusan karyawan. (Foto: Forbes)
A
A
A

JAKARTA - Better.com, perusahaan yang pecat karyawan via zoom kini kena karma. Sang CEO Better.com Vishal Garg pusing tujuh keliling.

Usai melantai di bursa, Better.com perusahaan Vishal Garg menghadapi penurunan harga saham. Tercatat harga saham Better anjlok 94%.

 BACA JUGA:

Harga saham diperdagangkan USD17,4 pada perdagangan Rabu waktu setempat dan menjadi USD1,15 pada penutupan Kamis.

Better go public pada minggu ini melalui merger SPAC dengan Aurora Acquisition Corp.

Dilansir Forbes di Jakarta, Minggu (27/8/2023), dengan perusahaannya Better.com, CEO Vishal Garg menawarkan solusi mudah bagi generasi milenial yang ingin membeli rumah. Hal itu dengan pinjaman yang telah disetujui sebelumnya dalam hitungan menit.

 BACA JUGA:

Kini, dengan permintaan hipotek berada pada titik terendah dalam lebih dari dua dekade, masa booming bagi Better telah berakhir, yang menghadapi penyusutan pendapatan uang tunai menyusul penyelidikan SEC karena pemecatan 7.000 karyawan selama dua tahun terakhir.

Dalam prospektus bulan Juli yang diajukan ke SEC, perusahaan tersebut menulis bahwa manajemen dan firma akuntansinya telah menyatakan keraguan tentang kemampuan perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya.

Halaman:
1 2
