Terapkan Industri Hijau Bisa Tingkatkan Daya Saing, Ini Penjelasannya

JAKARTA - Terapkan industri hijau bisa tingkatkan daya saing. Implementasi industri hijau melalui langkah-langkah seperti dekarbonisasi.

“Ya (meningkatkan daya saing). Karena saat ini permintaan untuk produk industri hijau di dunia sangat besar. Sehingga di masa depan, perusahaan dengan proses produksi ramah lingkungan yang akan survive," kata pakar ekonomi lingkungan IPB University Aceng Hidayat dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (27/8/2023).

Salah satunya yang tengah menerapkan praktik dekarbonisasi adalah PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream PT Pertamina (Persero).

"Jika benar-benar telah melakukan praktik dekarbonisasi dengan baik sekarang, di masa datang akan mendapat ruang yang lebih baik di pasar energi,” katanya.

Menurutnya, penerapan proses produksi rendah karbon merupakan investasi jangka panjang. Bukan semata-mata untuk satu atau dua tahun mendatang. Bahkan tidak hanya meningkatkan daya saing, penerapan industri hijau, juga membuat kredibilitas perusahaan semakin meningkat.