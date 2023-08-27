LRT Jabodebek Diresmikan Besok, Menhub Pastikan Rute Integrasi Aman

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan bahwa integrasi antarmoda Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek telah berjalan baik.

Diketahui, Menhub bersama Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal kembali melakukan pengecekan kesiapan integrasi antarmoda LRT Jabodebek pada Minggu.

"Hari ini saya kembali memastikan seluruh rute integrasi antarmoda di sekitar Cikoko dan Cawang. Saya juga memastikan alurnya sudah berjalan baik, bagi masyarakat yang menggunakan moda transportasi lain dari dan menuju LRT Jabodebek," ujar Menhub dalam keterangannya di Jakarta seperti dilansir Antara, Minggu (27/8/2023).

Dalam tinjauannya, Budi menaiki LRT Jabodebek dan mengunjungi sejumlah Stasiun LRT di antaranya yaitu Stasiun Cawang dan Cikoko.

Dia juga memastikan akses dari dan menuju Stasiun LRT ke moda lanjutan lainnya telah disiapkan dengan baik.

Pada kesempatan tersebut, Menhub menyapa para penumpang umum untuk memastikan kenyamanan integrasi antarmoda, yang telah dibangun.