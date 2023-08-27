Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Di Depan Mahasiswa, Erick Thohir Bahas soal Bersih-Bersih BUMN

Himayatul Azizah , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |18:50 WIB
Di Depan Mahasiswa, Erick Thohir Bahas soal Bersih-Bersih BUMN
Menteri BUMN Erick Thohir bahas soal bersih-bersih BUMN. (Foto: Kementerian BUMN)
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membahas soal kinerja bersih-bersih BUMN.

Hal itu dia bahas di kuliah umum kepada mahasiswa dalam kegiatan bertajuk "Sound of Justice Road to Campus 2023" di Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, Minggu.

 BACA JUGA:

Menurut Erick, tanggung jawab Kementerian BUMN ialah mengelola korporasi negara yang bertujuan untuk memperkuat benteng ekonomi nasional dan pelopor pembangunan.

"Pertama, Kementerian BUMN sebagai benteng ekonomi nasional itu karena 30% ekonomi nasional ada di BUMN dan ini korporasi yang harus memberikan pendapatan kepada negara," ujarnya seperti dilansir Antara, Minggu (27/8/2023).

 BACA JUGA:

Kemudian, lanjutnya, Kementerian BUMN juga bertindak sebagai pelopor pembangunan negara.

