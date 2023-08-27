Di Depan Mahasiswa, Erick Thohir Bahas soal Bersih-Bersih BUMN

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membahas soal kinerja bersih-bersih BUMN.

Hal itu dia bahas di kuliah umum kepada mahasiswa dalam kegiatan bertajuk "Sound of Justice Road to Campus 2023" di Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, Minggu.

Menurut Erick, tanggung jawab Kementerian BUMN ialah mengelola korporasi negara yang bertujuan untuk memperkuat benteng ekonomi nasional dan pelopor pembangunan.

"Pertama, Kementerian BUMN sebagai benteng ekonomi nasional itu karena 30% ekonomi nasional ada di BUMN dan ini korporasi yang harus memberikan pendapatan kepada negara," ujarnya seperti dilansir Antara, Minggu (27/8/2023).

Kemudian, lanjutnya, Kementerian BUMN juga bertindak sebagai pelopor pembangunan negara.