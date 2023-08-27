Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Peringati HUT ke-78 RI, Parade Budaya Merah Putih Berlangsung Meriah

Ikhsan Permana , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |18:56 WIB
Peringati HUT ke-78 RI, Parade Budaya Merah Putih Berlangsung Meriah
Parade Merah Putih. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Parade Budaya Merah Putih yang digelar oleh Sinergi Merah Putih di Lapangan Banteng, Jakarta Pusa berlangsung sangat meriah.

Gelaran tersebut dilaksanakan untuk memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia.

 BACA JUGA:

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, masyarakat tampak memadati kawasan Lapangan Banteng dengan berbagai kostum pakaian adat Nusantara.

Ketua Panitia Parade Budaya Merah Putih Soelianto Rusli menjelaskan, Parade Budaya Merah Putih tahun ini terdiri dari beberapa rangkaian acara, mulai dari parade pakaian adat, parade kendaraan dan hiburan yang diramaikan oleh artis papan atas Tanah Air.

 BACA JUGA:

"Kali ini kami mengkonsepkan budaya karena budaya bagian dari identitas bangsa kita, jadi budaya yang kita gaungkan sekarang ini untuk supaya ke depannya kita rawat, kita jalankan terus," ungkap Soelianto kepada awak media, Minggu (27/8/2023).

Halaman:
1 2
