RI Belum Bisa Andalkan Pajak, Erick Thohir Geber Pendapatan BUMN

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tengah mendorong pendapatan perusahaan BUMN.

Hal itu karena Indonesia belum bisa mengandalkan pendapatan negara dari penerimaan pajak.

"Tidak akan mungkin suatu negara hanya mengandalkan dari satu sisi saja seperti pajak dan hal itu akan naik, negara kita belum bisa seperti Finlandia yang penerapan pajaknya itu tinggi," ujarnya saat memberi kuliah umum kepada mahasiswa dalam acara yang digelar oleh Kejaksaan Agung dengan tajuk "Sound of Justice Road to Campus 2023" di Aseec Tower Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur seperti dilansir Antara, Minggu (27/8/2023).

Menurut Erick, Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut pasar bebas tetapi juga menyeimbangkan program pemerintah dalam hal ini BUMN, sektor privat dan investasi.

"Artinya keseimbangan itu harus terjadi, jika BUMN-nya sendiri bobrok, bagaimana bisa mengintervensi pasar," ucapnya.