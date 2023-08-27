Tips Jadi Pengusaha Sukses Ala Dirut Blue Bird Adrianto Djokosoetono

JAKARTA - Saat ini marak sekali para pendatang baru di dunia bisnis. Ada yang di industri kuliner, skincare, fesyen dan lain-lain.

Bahkan para pengusaha baru ini juga banyak yang datang dari muda-mudi usia di bawah 35 tahun.

Tentu menjadi pengusaha di umur muda bukan suatu yang mudah untuk dijalankan. Apalagi saat ini banyak kompetitor berbagai bidang dari yang kerap baru muncul atau sudah punya nama besar.

Direktur Utama (Dirut) PT Blue Bird Tbk, Adrianto Djokosoetono pun memberikan tips bagaimana para pengusaha baru ini dapat bertahan dan berhasil dalam menjalani bisnisnya

Menurut Andre sapaan akrabnya itu, untuk memulai bisnis harus betul-betul yakin dengan bidang apa yang ingin digeluti. Serta harus memastikan kalau layanan produk atau jasa yang diberi ke pengguna tak salah sasaran serta memuaskan.

"Saya pikir pertama identifikasi apakah relevan dengan yang dibutuhkan masyarakat, atau siapapun penggunanya," katanya dalam Chief Talk Okezone, Rabu, 23 Agustus 2023.

Dia mencontohkan pada bisnisnya di bidang transportasi. Kalau saat ini Blue Bird memberikan banyak layanan sesuai target pasar yang diincar.