Omzet UMKM Naik 100% dari Gelaran Parade Budaya Merah Putih

JAKARTA - Dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia, Sinergi Merah Putih menggelar Parade Budaya Merah Putih di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Kegiatan itu menjadi berkah tersendiri bagi para pelaku UMKM, pasalnya ramainya masyarakat yang hadir membuat produk yang dijual laku keras.

Salah satu pedagang yang merasakan dampak baik dari adanya gelaran Parade Budaya Merah Putih adalah Samson. Sehari-hari ia merupakan penjual es kepal keliling.

Menurutnya, adanya parade yang digelar oleh Sinergi Merah Putih meningkatkan pendapatannya hingga mencapai 100 persen. Ia merasa terbantu dan mengapresiasi panitia penyelenggara.

"Saya biasanya jualan muter-muter. Adanya parade ini sangat membantu untuk menggerakan ekonomi kita. Sangat beda penghasilan hari biasa dengan sekarang, peningkatannya jauh, bisa sampai 100%. Biasa kita cuma dapet Rp100 ribu kalau di acara ini saya bisa dapet Rp300-Rp400 ribu," ungkapnya kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (27/8/2023).