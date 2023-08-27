Wajah Baru TMII Bakal Diresmikan September 2023

JAKARTA - Revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) telah selesai dan akan diresmikan pada September 2023.

Wajah baru TMII sangat kental dengan nuansa ruang hijau yang mengedepankan konsep ramah lingkungan.

Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo memberikan dukungan penuh terhadap upaya pengembangan pariwisata di Indonesia.

Di TMII ada Taman Burung Jagat Satwa Nusantara sebagai salah satu ikon dari wajah baru TMII. Taman Burung Jagat Satwa Nusantara merupakan salah satu contoh sukses integrasi tempat wisata yang menyajikan antara keindahan alam dan edukasi konservasi.

Taman ini menjadi rumah bagi 216 jenis burung dari seluruh kepulauan Nusantara, menjadikannya destinasi unggulan yang tidak hanya menarik minat para pengunjung lokal, tetapi juga turis internasional.