Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Tren Lazy Girl Job yang Viral di TikTok, Penghasilannya Bisa Tembus Rp1,2 Miliar

Himayatul Azizah , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |10:04 WIB
Tren <i>Lazy Girl Job</i> yang Viral di TikTok, Penghasilannya Bisa Tembus Rp1,2 Miliar
Fenomena lazy girl job. (Foto: BBC)
A
A
A

JAKARTA - Tren lazy girl job memiliki tingkat stres yang rendah dengan gaji layak. Adapun tren ini viral dilakukan di media sosial (medsos) terutama TikTok.

Dilansir BBC di Jakarta, Minggu (27/8/2023), wanita bernama Gabrielle Judge yang berusia 26 tahun duduk membuat konten di depan kamera dengan kacamata besar dan rambut yang diikat untuk membuat video TikTok.

 BACA JUGA:

“Lazy girl job pada dasarnya melakukan upaya minimum untuk mempertahankan pekerjaan, tanpa harus bekerja ekstra,” katanya dalam video berdurasi dua setengah menit itu.

“Ada banyak pekerjaan di luar sana, di mana Anda dapat menghasilkan, sekitar USD60.000-USD80.000 (Rp900 juta-1,2 miliar), tanpa harus melakukan banyak pekerjaan dan pergi jauh," lanjutnya.

 BACA JUGA:

Dia mencontohkan peran non-teknis, dengan jam kerja 09.00-17.00, dan yakin bayarannya cukup untuk mencapai kebebasan finansial.

Konsep yang diajukan Judge dan video tentang hal itu yang sekarang menjadi viral telah menyentuh hati para pekerja, terutama perempuan.

Unggahan itu disukai hampir 350.000 orang, sampai tulisan ini dipublikasikan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement