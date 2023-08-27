Tren Lazy Girl Job yang Viral di TikTok, Penghasilannya Bisa Tembus Rp1,2 Miliar

JAKARTA - Tren lazy girl job memiliki tingkat stres yang rendah dengan gaji layak. Adapun tren ini viral dilakukan di media sosial (medsos) terutama TikTok.

Dilansir BBC di Jakarta, Minggu (27/8/2023), wanita bernama Gabrielle Judge yang berusia 26 tahun duduk membuat konten di depan kamera dengan kacamata besar dan rambut yang diikat untuk membuat video TikTok.

“Lazy girl job pada dasarnya melakukan upaya minimum untuk mempertahankan pekerjaan, tanpa harus bekerja ekstra,” katanya dalam video berdurasi dua setengah menit itu.

“Ada banyak pekerjaan di luar sana, di mana Anda dapat menghasilkan, sekitar USD60.000-USD80.000 (Rp900 juta-1,2 miliar), tanpa harus melakukan banyak pekerjaan dan pergi jauh," lanjutnya.

Dia mencontohkan peran non-teknis, dengan jam kerja 09.00-17.00, dan yakin bayarannya cukup untuk mencapai kebebasan finansial.

Konsep yang diajukan Judge dan video tentang hal itu yang sekarang menjadi viral telah menyentuh hati para pekerja, terutama perempuan.

Unggahan itu disukai hampir 350.000 orang, sampai tulisan ini dipublikasikan.