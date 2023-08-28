Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Awal Pekan Dibuka Menguat ke Level 6.909

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |09:22 WIB
IHSG Awal Pekan Dibuka Menguat ke Level 6.909
Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat (Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) awal pekan dibuka menguat pada perdagangan hari ini. IHSG hari ini dibuka naik 0,20% di 6.909,23 pada perdagangan Senin (28/8/2023).

Semenit berjalan, indeks komposit masih bertahan di zona hijau sebesar 0,35% di 6.919. Sebanyak 214 saham menguat, 73 melemah, dan 231 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp193,35 miliar, dari net-volume 513,15 juta saham yang diperdagangkan.

Sejumlah indeks pendukung kompak menanjak seperti LQ45 naik 0,33% di 959,916, indeks JII menguat 0,72% di 559,021, indeks MNC36 mendaki 0,3% di 370,194, sedangkan IDX30 melesat 0,36% di 497,406.

Telusuri berita finance lainnya
