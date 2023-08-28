Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Konsultasi Reksa Dana MNC Sekuritas Bahas Prospek di Semester II-2023

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |10:13 WIB
Konsultasi Reksa Dana MNC Sekuritas Bahas Prospek di Semester II-2023
MNC Sekuritas mengadakan konsultasi reksa dana (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Konsultasi reksa dana MNC Sekuritas akan membahas prospek di semester II 2023. MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program konsultasi saham dan reksa dana.

Kinerja pasar modal tentu berubah setiap tahunnya. Meskipun kondisi market cenderung naik turun, ada beberapa sektor maupun instrumen investasi yang masih berpotensi untuk mendatangkan keuntungan. Pada semester II 2023 ini, produk reksa dana apa yang menarik untuk dicermati?

Jangan lewatkan pembahasan menarik dalam Konsultasi Reksa Dana bertema “Prospek Reksa Dana di Semester II 2023” bersama Senior Marketing Mutual Fund MNC Sekuritas Wesly Andri Rajagukguk pada Selasa (29/8/2023) pukul 16.00 WIB.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189221/motiontrade-3wni_large.jpg
MNC Sekuritas Tingkatkan Keamanan MotionTrade Lewat Verifikasi OTP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/278/3186356/mnc_sekuritas-VTcB_large.jpg
MNC Sekuritas Dukung Acara Edukasi Reksa Dana di Universitas Pancasila Bersama Berdikari Manajemen Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/622/3186048/mnc_fest-x1FW_large.jpg
Promo Spesial HUT ke-36 MNC Group, Raih Cashback Reksa Dana 50% di Booth MNC Sekuritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/278/3184796/mnc_sekuritas-JmdY_large.jpg
MNC Sekuritas Dukung Edukasi Pasar Modal, Lo Kheng Hong Ingatkan Pesan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/622/3184576/mnc_sekuritas-gjZq_large.jpg
MNC Sekuritas Edukasi di SMK Pariwisata Metland, Dorong Generasi Muda Melek Investasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/278/3184150/motiontrade-oYNg_large.jpg
Jangan Ketinggalan! Promo Spesial Bulan Inklusi Keuangan dari Avrist AM di MotionTrade Berakhir Hari Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement