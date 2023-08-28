Konsultasi Reksa Dana MNC Sekuritas Bahas Prospek di Semester II-2023

JAKARTA – Konsultasi reksa dana MNC Sekuritas akan membahas prospek di semester II 2023. MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program konsultasi saham dan reksa dana.

Kinerja pasar modal tentu berubah setiap tahunnya. Meskipun kondisi market cenderung naik turun, ada beberapa sektor maupun instrumen investasi yang masih berpotensi untuk mendatangkan keuntungan. Pada semester II 2023 ini, produk reksa dana apa yang menarik untuk dicermati?

Jangan lewatkan pembahasan menarik dalam Konsultasi Reksa Dana bertema “Prospek Reksa Dana di Semester II 2023” bersama Senior Marketing Mutual Fund MNC Sekuritas Wesly Andri Rajagukguk pada Selasa (29/8/2023) pukul 16.00 WIB.