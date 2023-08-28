IHSG Ditutup Menguat ke 6.921, Transaksi Tembus Rp9,05 Triliun

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik sebesar 0,38% di 6.921 pada penutupan perdagangan Senin (28/8/2023).

Mengawali pembukaan dengan kenaikan sebesar 0,20% di 6.909,23, indeks komposit mampu bertahan di zona hijau sepanjang perdagangan dengan rentang area di 6.903,12 - 6.940,12.

Penutupan sore ini mencatat sebanyak 280 saham menguat, 258 melemah, dan 214 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan bersih mencapai Rp9,05 triliun, dari net-volume 23,05 miliar saham yang diperdagangkan.

Sejumlah indeks pendukung bergerak positif seperti LQ45 naik 0,31% di 959,72, indeks JII menguat 0,72% di 559,01, indeks IDX30 menanjak 0,32% di 497,23, dan indeks MNC36 melesat 0,24% di 370,00.

Satu sektor yang berlawanan arah hanya transportasi yang tertekan 2,35%. Sementara mayoritas tumbuh yakni energi 0,99%, teknologi 0,32%, kesehatan 0,57%, industri 0,35%, properti 0,79%, infrastruktur 0,78%, konsumer siklikal 0,27%, konsumer nonsiklikal 0,69%, keuangan 0,14%, dan bahan baku 1,63%,