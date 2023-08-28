Resmikan LRT Jabodebek, Presiden Jokowi: Habiskan Anggaran Rp32,6 Triliun

JAKARTA - Presiden Jokowi meresmikan LRT Jabodebek di Stasiun Cawang hari ini. Jokowi mengungkapkan bahwa anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan LRT Jabodebek sekitar Rp32,6 triliun.

"Dan hari ini Alhamdulillah LRT juga sudah siap dioperasikan baik yang dari Harjamukti di Cibubur dan dari Bekasi ke Jakarta sepanjang 41,2 km dan menghabiskan anggaran Rp32,6 triliun," kata Jokowi dalam sambutannya di Stasiun LRT Cawang, Jakarta Timur, Senin (28/8/2023).

Jokowi berharap dengan diresmikannya LRT Jabodebek, masyarakat dapat beralih ke moda transportasi massal.

"Kita harapkan Masyarakat berbondong-bondong beralih ke LRT baik yang dari Cibubur dan sekitarnya maupun Bekasi dan sekitarnya. Sehingga kemacetan di jalan bisa kita hindari dan juga polusi bisa kita kurangi," kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi (Jokowi) meresmikan Lintas Raya Terpadu (LRT) wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) pada pagi hari ini, Senin (28/8/2023). Peresmian dilakukan di Stasiun LRT Cawang, Jakarta Timur.

Sebelum meresmikan, Jokowi kembali menjajal LRT bersama para menteri kabinet dari Stasiun Harjamukti, Cimanggis Depok. Jokowi berangkat dari stasiun Harjamukti sekitar pukul 08.25 WIB.