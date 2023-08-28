Indonesia Tanpa Korupsi, Erick Thohir Ajak Anak Muda Pegang Komitmen

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengajak generasi muda dalam transformasi BUMN. Bahkan, generasi muda dapat berperan dalam program 'bersih-bersih' perusahaan pelat merah.

Erick menilai, Indonesia punya sejarah panjang yang melibatkan anak muda dalam proses pembangunan. Dia pun berharap peran serupa juga bisa dilakukan untuk membenahi perseroan negara.

"Kita mempunyai sejarah panjang dalam keterlibatan generasi muda dalam membangun negara," ujar Erick Thohir, Senin (28/8/2023).

Generasi muda mempunyai komitmen terhadap kejujuran, bersikap transparansi, dan solutif. Erick memandang generasi muda harus berani melawan korupsi agar bisa mewujudkan Indonesia bersih.

Dirinya yakin Indonesia akan bebas dari korupsi, jika dipimpin oleh generasi muda yang berkomitmen pada kejujuran, menjaga Akhlak, hingga memiliki karakter pemimpin bersih.

"Saya yakin korupsi bisa dihapuskan ketika generasi muda saat ini punya komitmen kepada para pendahulu, karena semua itu harus terjadi dari usia dini," imbuh dia.