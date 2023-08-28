Erick Thohir: LRT Jabodebek Kurangi Penggunaan Kendaraan Pribadi

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir ikut menjajal LRT Jabodebek yang diresmikan Presiden Jokowi hari ini. Dia menilai beroperasinya LRT Jabodebek mampu menekan kemacetan di DKI Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Pasalnya, LRT Jabodebek menjadi moda transportasi umum yang efektif. Erick pun mengajak masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi agar beralih ke moda transportasi umum, salah satunya LRT Jabodebek.

"Alhamdulillah sudah tiga kali diajak pak presiden makin hari makin bagus dan saya rasa ini solusi yang luar biasa karena kepadatan dari Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Jakarta ini salah satu yang sangat membuat Jakarta menjadi maksimal kepadatannya," ujar Erick saat peresmian LRT Jabodebek, Senin (28/8/2023).

Dia yakin dengan pemanfaatan transportasi umum dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di Jabodebek mampu menurunkan volume polusi udara di Ibu Kota dan sekitarnya.

"Jadi dengan percepatan daripada LRT ini membantu juga pengurangan kendaraan pribadi sehingga ini bisa membantu lah, apalagi ini polusi tinggi, ini hal-hal sangat dibutuhkan partisipasi kita semua untuk menggunakan kendaraan umum," kata dia.